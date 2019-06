Catherine Pila élue présidente de la Régie des transports marseillais

Catherine Pila a été élue fin mai présidente du conseil d’administration de la Régie des transports marseillais (RTM). Cette conseillère métropolitaine, territoriale et municipale remplace Maxime Tommasini, démissionnaire, qui occupait ce poste depuis mai 2014.

La nouvelle présidente se dit « très honorée de la confiance que lui accordent la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Madame Martine Vassal et les membres du Conseil d’Administration ; je mettrai toute mon énergie à être un relais dynamique et à l’écoute pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des orientations politiques, au plus près des besoins des métropolitains et dans une recherche constante de bonne gestion des deniers publics. »