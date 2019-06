Dominique Reiniche, nouvelle présidente d’Eurostar

Le conseil d’administration d’eurostar a annoncé aujourd’hui la nomination de sa nouvelle présidente Dominique Reiniche. Elle succédera le 1er juillet prochain à Clare Hollingsworth qui occupait ce poste depuis 2013.

Diplômée de l’Essec, Dominique Reiniche a fait ses armes chez Procter and Gamble et Kraft Jacobs Suchard avant d’occuper différents postes à Coca-Cola Enterprises et The Coca-Cola Company dont elle a été présidente exécutive pour l’Europe. Elle est aujourd’hui présidente du conseil d’administration de Chr. Hansen, entreprise globale de bio-science, et directrice non exécutive de Mondi, PayPal, Severn Trent et Axa.