Edouard Hénaut met en place l’équipe de Transdev France

Après la réorganisation de la direction du groupe, annoncée en janvier, une nouvelle équipe se met en place au sein de Transdev pour piloter les activités en France. D’où une série de nominations annoncée par Edouard Hénaut (photo). Le nouveau directeur général explique vouloir, d’une part, renforcer les liens avec les territoires, d’autre part mieux se préparer à l’ouverture à la concurrence dans le ferroviaire et en Ile-de-France.

Un nouveau directeur général délégué, Sylvain Picard, sera chargé de l’articulation entre le central et les territoires. Les régions Transdev sont pilotées, « au plus proche des enjeux territoriaux », par Sylvie Bacqué pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, Thierry Brunel (Occitanie), Vincent Destot (Hauts-de-France), Brigitte Guichard (Bourgogne-Franche-Comté), Sylvain Joannon (Sud), Gildas Lagadec (Bretagne et Pays de la Loire), Christophe Mallet (Centre-Val de Loire), Olivier Monnot (Grand Est, il prendra ses fonctions fin août 2019), Pascal Morganti (Nouvelle-Aquitaine), Sylvain Picard (Normandie) et Julien Tenenbaum (Outre-mer). De son côté, Salima Saa est nommée à la direction du Développement et Commerce, intégrant notamment la direction des Offres.