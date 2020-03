Les grands chantiers franciliens sont suspendus

La majorité des grands chantiers sont stoppés en Ile-de-France, notamment sur le réseau ferré (à l’exception des travaux nécessaires à la sécurité) et sur le Grand Paris Express.

Rappelons que le Grand Paris Express représente 150 chantiers – parmi lesquels 34 gares – comptant plus de quinze tunneliers, qui étaient jusqu’à il y a quelques jours en phase de creusement ou en cours de montage. La Société du Grand Paris a décidé le 17 mars la suspension de travaux, après avoir consulté les entreprises qui réalisent les chantiers dont elle est maître d’ouvrage. Elle leur a demandé de se “concentrer sans attendre leurs moyens sur la mise en sécurité de leurs chantiers“, a expliqué la SGP.

Selon un porte-parole, il s’agit de protéger la santé et la sécurité des compagnons, car il est très compliqué de respecter un mètre de distance sur les chantiers, et encore plus dans un tunnelier. La profession demande des garanties pour assurer la sécurité des salariés.

