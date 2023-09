Les promesses du nouveau métro automatique de Montréal

Le nouveau réseau de métro automatique de Montréal a été inauguré le 28 juillet dernier.Destiné à relier les banlieues sud et nord au centre de la ville, il crée de nouvelles synergies intermodales pour les déplacements du quotidien.

Dossier réalisé par Philippe-Enrico Attal

Le plus gros projet de transport collectif du Québec des 50 dernières années », voilà comment le Réseau électrique métropolitain (REM) est présenté par ses promoteurs. Avec 67 km et 26 stations, il arrive en complément du métro et des trains de banlieue. Il a été inauguré le 28 juillet. Il était temps. Porté par la Caisse des dépôts du Québec, le projet doit répondre à un besoin de mobilité déjà ancien. En panne de décision et de financement, le métro actuel peine en effet à être prolongé. L’extension de la ligne bleue vers l’est, sur cinq stations, était annoncée depuis… 1987. La parité en matière de transports entre Montréal et Québec, décidée par les autorités provinciales, bloque les perspectives de développement. Si les Montréalais utilisent beaucoup leur voiture, c’est souvent par défaut, faute de disposer d’alternatives. L’insularité de Montréal aggrave encore le phénomène. Il n’existe que peu de franchissements dédiés au transport public de voyageurs, pour entrer et sortir de l’île où est concentrée l’activité économique et commerciale. Pourtant, le métro connaît des affluences record aux heures de ...