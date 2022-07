La région Occitanie a annoncé, le 11 juillet, le lancement, pour les plus de 60 ans, de la formule qui a fonctionné avec les moins de 26 ans : l’application Fairtiq permettant des réductions progressives en fonction du nombre de voyages a enregistré l’inscription de 36 000 jeunes en dix mois. A démarrer au début de son voyage et à arrêter à la fin, l’application calcule le prix à payer en appliquant une réduction progressive : pour les plus de 60 ans, ce sera 10% au premier trajet, 20% au deuxième et jusqu’à 50% à partir du cinquième trajet mensuel, avec un trajet offert tous les vingt trajets dans l’année. Pour les jeunes, dans le cadre du +=0, c’est 50% jusqu’à 10 trajets et gratuit au-delà.

C.S.