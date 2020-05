75% de l’offre de transports dès le 11 mai à Toulouse

Le 11 mai, Tisséo portera son offre de transports en commun de 40% pendant le confinement (pour 10% de fréquentation) à 75% (pour une prévision de 20 à 30% de fréquentation), avec une fin de service à 22h. Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo Collectivités qui a présenté le plan de retour à la normale du réseau aux élus de l’AOT, souligne qu’un travail sur le sujet du déconfinement est commencé depuis plusieurs semaines dans le cadre de cellules de travail du Gart (Groupement des autorités responsables de transport).

Dans les bus, les conducteurs feront respecter l’obligation du port du masque

Le port du masque sera obligatoire sur tout le réseau et le personnel de contrôle interdira l’accès aux personnes ne portant pas de masque dans le métro. Dans les bus, ce seront les conductrices et conducteurs, protégés par des vitres, qui seront chargés de faire respecter cette obligation, tandis que la porte avant sera condamnée, sans achat possible de tickets à bord. Des mesures de distanciation physique seront mises en place avec la condamnation d’un siège sur deux dans les véhicules (bus, métro et tramway), la matérialisation de bandes de distanciation sur les quais du métro et une gestion du flux de personnes dans le métro. « Les 800 caméras de vidéosurveillance et une cellule d’alerte surveilleront en permanence ce qui se passe de façon à éviter qu’il y ait trop d’accumulation de personnes à un endroit. Nous pourrons bloquer les gens au niveau des bornes de paiement le temps que les flux sur les quais puissent s’écouler », explique Jean-Michel Lattes.

Des distributeurs automatiques de gel hydro-alcoolique seront installés à l’entrée des stations de métro et le protocole de désinfection demandé par les autorités sanitaires sera mis en place, avec plusieurs passages par jour des agents de nettoyage. Des rames de métro supplémentaires pourront être injectées et des bus ajoutés en cas d’affluence rendant impossible une distanciation correcte. « Nous voulons le système le plus adaptable possible », souligne l’élu.

Le chômage partiel s’arrête le 11 mai

Le chômage partiel s’achèvera le 11 mai et la totalité des agents reprendra le travail, à l’exception des personnes malades ou ayant charge d’enfants sans possibilité de garde. Comme nous l’avons déjà écrit dans VRT, Tisséo estime ses pertes à 40 M€ par mois pendant le confinement, dont 10 M€ à cause de la gratuité temporaire instaurée le 20 mars (et qui se terminera le 11 mai) et à la baisse de fréquentation. « La plus grosse partie de la perte, estimée aujourd’hui entre 40 et 50 M€, vient de la baisse du Versement Transports, précise le président de Tisséo. Mais le manque à gagner sera évaluable précisément dans quelques semaines, car il dépendra du niveau de reprise. »

Du côté des chantiers, les sondages géotechniques réalisés dans le cadre des études d’avant-projet de la troisième ligne de métro ont repris le 28 avril, tandis que des discussions sont en cours avec Poma la reprise de ceux du téléphérique Téléo.

Catherine Stern