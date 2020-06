Alstom choisi pour la quatrième génération du tram de Nantes

C’est le grand retour d’Alstom dans la ville qui a vu renaître le tram en France. Le 18 juin, la Commission d’appel d’offres de Nantes Métropole « s’est prononcée en faveur du projet porté par Alstom pour concevoir les nouveaux tramways ». Pour autant, le contrat n’est pas encore signé, le marché d’acquisition de nouveau matériel devant faire l’objet d’une délibération lors du Conseil métropolitain du 17 juillet. Après cette délibération, la conception des tramways pourra débuter « cette année », suivie par les phases de fabrication, d’essais et d’homologation en 2021 et 2022, les premières de ces rames de quatrième génération étant attendues sur le réseau nantais en 2023.

Le contrat devrait donc être signé moins d’un an et demi après l’annonce, en mars 2019, de la décision d’acquérir une quatrième génération de tramway par Nantes Métropole et la Semitan. Avant tout destinée à remplacer les rames de Tramway français standard (TFS), premier matériel mis en service sur un nouveau réseau en France (1985), cette quatrième génération accompagnera par la suite le développement du réseau de tramway de la métropole. Elle marque le retour d’Alstom sur le tram nantais, après une deuxième génération signée Adtranz (Bombardier) et une troisième produite à Bagnères par CAF. « Spacieux, ergonomiques, lumineux et ouverts sur la ville », les futurs tramways nantais ont un design conçu par l’agence RCP (Régine Charvet Pello) « sur la base d’un carnet d’attentes d’un groupe de citoyens ». Ils devront accueillir « au moins 20 % de personnes supplémentaires par rame par rapport aux tramways actuels ».

P. L.