Katayoune Panahi, future directrice de l’immobilier de la SNCF

Katayoune Panahi prendra la direction de l’immobilier du groupe SNCF à partir du 1er février et intègrera le Comex. Elle sera directement rattachée à Laurent Trévisani, le directeur général délégué chargé de la Stratégie et des Finances.

Cette ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts était, depuis octobre 2013, la directrice générale des services du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Auparavant, elle était directrice générale de l’Etablissement public de gestion des affaires de La Défense (Epadesa). Elle a aussi été, entre autres, en 2008, conseillère chargée des infrastructures de transports au cabinet du ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relance de l’économie. Dans ce cadre, elle avait alors piloté le financement des opérations d’infrastructures de transport et de renouvellement du matériel roulant de la SNCF et de la RATP.

