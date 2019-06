LOM – Après le ticket restaurant, le ticket mobilité

Une prime facultative d’un montant maximum de 400 euros par an pourra être accordée par les employeurs pour les trajets domicile-travail effectués à vélo ou en covoiturage.

L’une des pièces maîtresses de loi Mobilités (LOM), le “forfait mobilités durables”, a été voté en première lecture par les députés dans la nuit du 11 au 12 juin, à la quasi-unanimité (60 voix pour et deux abstentions). Il vise vise à encourager les « vélotafeurs », ces salariés qui vont travailler à vélo, ou ceux qui préfèrent le covoiturage. Le Sénat avait aussi déjà donné son feu vert et proposait même de cumuler le forfait mobilité durable avec la prise en charge par les entreprises de 50 % de l’abonnement transport en commun (lire ici). Sans suite.



400 euros par an négociés dans les NAO

Concrètement, ce forfait de 400 euros par an, exonéré de charges sociales et fiscales, pourra être versé par les entreprises via “un titre mobilité”, un peu comme les titres-restaurants. Un forfait facultatif pour les employeurs : pas question pour le gouvernement d’imposer aux entreprises le versement de cette prime, comme le souhaitaient certains députés.