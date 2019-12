Retrouvez-nous ce soir au Palmarès des mobilités 2019

Au cours de la 28e édition de notre Palmarès des mobilités qui se déroule aujourd’hui à l’Hôtel des Arts et Métiers à Paris, nous décernerons nos désormais fameux Pass d’or, d’argent et de bronze à trois Métropoles qui ont su faire progresser de façon innovante leurs transports publics (le programme ici. ) Comme chaque année, nous avons réalisé notre classement en nous basant sur des données recueillies auprès des réseaux par l’Union des transports publics, notamment des critères liés à l’offre de transport, la fréquentation des réseaux ou encore les taux de couverture. Nous remercions vivement l’UTP pour son aide et nos correspondants locaux qui ont complété ce classement en questionnant les autorités organisatrices locales et leurs exploitants.

Nos sept pass thématiques ont de leur côté été décernés après un vote du jury que nous avons constitué pour l’occasion. Une fois encore notre jury s’est montré sensible aux initiatives qui permettent de réduire la place des voitures en ville. Une idée qui monte à l’approche des municipales.

Pour connaître les gagnants de ce Palmarès 2019, rendez-vous ce soir à partir de 20h sur : https://www.ville-rail-transports.com/