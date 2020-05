 Une Académie pour la filière vélo

C’est le rush chez les réparateurs de vélos! Le ministère de la transition écologique annonce qu’après 3 jours de fonctionnement, la plateforme coupdepoucevelo.fr, accessible au grand public depuis le 11 mai, recense 3200 ateliers de réparation inscrits et plusieurs milliers de vélos d’ores et déjà réparés.

Pour faire face à la demande et permettre à la filière de se renforcer, le ministère de la Transition écologique a annoncé mi-mai le lancement d’une Académie des métiers du vélo. Cette filière doit permettre de former 250 mécaniciens vélos dans les prochains mois, puis 500 mécaniciens par mois, affirme le ministère. “L’objectif est de développer des guides techniques, une plateforme web et des supports de formation, mais aussi de former des experts du vélo de tous les niveaux (mécaniciens, formateurs…)“, explique-t-il .Cette Académie, portée par la FUB (fédération des usagers de la bicyclette), bénéficiera d’un fonds de soutien de 8 millions d’euros sur la période 2020-2022.