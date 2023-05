Agglopolys recrute Un·e chargé·e de projets mobilités

CONTENU DE L'ANNONCE

Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois regroupe 43 communes qui abordent, ensemble, le devenir de leur territoire. Composant un bassin de vie pour 107 856 habitants, elle dispose de moyens importants pour mettre en œuvre ses projets. L’intercommunalité dans l’agglomération blésoise est une expérience partagée depuis presque 50 ans.

À 43, on est plus forts ! Rejoignez-nous et prenez part à de véritables projets d’avenir !

Agglopolys recrute

pour la Direction des Mobilités, Pôle Transition Ecologique

Un·e chargé·e de projets mobilités

Cadres d’emplois des ingénieurs ou attachés

Contrat de projet de 3 ans

Agglopolys est autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial. A ce titre elle met en œuvre le droit à la mobilité et propose un ensemble de services regroupés sous la marque Azalys incluant le réseau de transport collectif, un service de location de vélos à assistance électrique ou encore un service d’autopartage. Elle agit également sur la planification des déplacements et assure la coordination des différents intervenants en matière de mobilité. Afin d’intensifier son action sur les comportements de mobilité, Agglopolys souhaite fédérer les acteurs de la mobilité au sein d’une maison des mobilités située au pôle Gare Blois-Chambord, futur lieu de référence pour de l’information, du conseil et des services de mobilité. De plus, de concert avec les deux autres collectivités mutualisées, Agglopolys conduit un projet de mobilité inter-administration afin de faire évoluer les pratiques de déplacement de ses agents.

Au sein de la direction des Mobilités, mutualisée pour la Ville de Blois et Agglopolys, vous avez en charge la conduite du projet de « Maison des Mobilités » de sa conception à son ouverture au public en juillet 2024 puis du suivi de son fonctionnement.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

définir et programmer une offre de services évolutive avec les partenaires et les moyens pour la délivrer

avec le recours d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, définir l’organisation et la gouvernance pour délivrer l’offre de service, établir le modèle économique permettant d’assurer la pérennité de l’équipement ; mettre en place les modes de gestion incluant la contractualisation et les marchés nécessaires ;

en partenariat avec la direction du patrimoine bâti, copiloter les études et travaux pour l’aménagement intérieur du local,

définir et mettre en œuvre toutes les opérations nécessaires au lancement notamment en termes de formation du personnel, ou définition du plan de communication ;

accompagner son ouverture au public et réaliser les ajustements nécessaires,

évaluer l’ensemble du projet.

définir et suivre la réalisation d’une version digitale de la Maison des Mobilités

Piloter le projet interne de Plan de Mobilité inter-administrations (2022 – 2025)

mettre à jour le plan d’actions, coordonner avec les services sa mise en œuvre et réaliser un bilan

animer le groupe de travail mobilité du Projet d’Administration « Convergences »

Monter des actions de management de la mobilité :

animer le groupe de réflexion du comité des partenaires sur les plans de mobilité inter-entreprises

en lien avec la direction du développement économique, accompagner les changements de pratique des entreprises du territoire

PROFIL :

De formation BAC + 5 Aménagement ou transport / Master en urbanisme /école d’ingénieur, vous disposez d’une expérience significative dans le domaine des déplacements / mobilités. La connaissance des marchés publics serait un plus.

Vous maîtrisez les techniques dans le domaine de la mobilité et du bâtiment, les enjeux environnementaux liés au transport et au cadre réglementaire, national et européen des dispositifs transport et déplacement.

Rompu.e au code des transports, vous avez une bonne pratique de la conduite de projets, des outils bureautiques et faites preuve d’aisance rédactionnelle et de qualités pour l’animation de réunion et de groupes de travail.

Apte au pilotage de prestataires, vous avez des capacités relationnelles, le goût du travail en équipe, et le sens de la diplomatie et de la communication.

Autonome, rigoureux.se, organisé.e réactif.ve, vous faites preuve de discernement, de capacités d’adaptation et d’innovation et êtes en mesurer à fédérer vos équipes.

Déplacements ponctuels sur le territoire d’Agglopolys

Nos avantages :

– 37 h 30 hebdomadaires, 15 jours de RTT

– Régime indemnitaire (RIFSEEP)

– Prime annuelle

– Participation employeur mutuelle et prévoyance

– Comité des œuvres sociales

– Télétravail possible 1 journée par semaine.