AUAT RECRUTE UN INGÉNIEUR – CHARGÉ DE PROJET MODÉLISATION / MOBILITÉ (H/F)

Poste: UN INGÉNIEUR - CHARGÉ DE PROJET MODÉLISATION / MOBILITÉ (H/F) EN CDI - Poste CDI cadre à temps plein à pourvoir dès que possible, ouvert aux personnes en situation de handicap.

L’AGENCE D’URBANISME DE TOULOUSE (AUAT)

Un Ingénieur – Chargé de projet modélisation / mobilité (H/F)

Depuis plus de 15 ans, l’AUAT anime la démarche de modélisation des déplacements avec les partenaires (Etat, Toulouse Métropole, Tisséo, Région, Département…), met à jour et développe l’outil, élabore les hypothèses territoriales de référence et réalise des expertises.

L’outil va être renouvelé lors de l’enquête ménages déplacements de 2023. L’AUAT souhaite renforcer son équipe.

Missions

Avec les trois personnes en charge du modèle :

– Vous contribuez aux tâches de préparation, de maintenance, d’évolution et d’animation du modèle multimodal des déplacements (outil VISUM – PTV).

– Vous suivez les travaux de renouvellement du modèle et vous êtes force de proposition pour ses améliorations.

– Vous réalisez des travaux de modélisation dans le cadre de projets (définition des projets, préparation et manipulation du modèle, analyse et présentation des résultats. Vous serez amené à traduire les hypothèses territoriales dans le modèle.

Par ailleurs, vous pourrez aussi réaliser des études de mobilité et d’urbanisme au sein d’équipes pluridisciplinaires.

PROFIL

De formation supérieure scientifique (type Ingénieur) comprenant une approche transport, vous maîtrisez les modèles statiques des déplacements, si possible Visum (PTV), connaissez des pratiques variées de modélisation (dynamique, Luti…), et connaissez l’environnement technique et réglementaire des transports.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de la modélisation des déplacements.

Conditions d’embauche

Poste CDI cadre à temps plein à pourvoir dès que possible, ouvert aux personnes en situation de handicap.

