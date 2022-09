AVIS DE PUBLICATION – PROJET DE FERMETURE D’UNE SECTION DE LIGNE DU RESEAU FERRE NATIONAL

Nom de l'organisme: SNCF RESEAU

Type d'avis: SERVCES

Objet du marché: Depuis 1997, la section de la ligne ferroviaire 661 000 dite d’« Ossès-Saint-Martin-d’Arrossa à Saint-Étienne-de-Baïgorry », entre le PK 238,538 et le PK et 243,345, ne reçoit plus aucun trafic. SNCF RÉSEAU a procédé à un examen de la situation de cette section de ligne

Date de mise en ligne: 12/09/2022

Date limite de reponse: 13/12/2022