Canton de VAUD – recherche un-e CHEF-FE DE PROJET PLANIFICATION

Nom de l'entreprise: Canton de VAUD - La Direction générale de la mobilité et des routes

CONTENU DE L'ANNONCE

Canton de VAUD

La Direction générale de la mobilité et des routes

recherche un-e :

CHEF-FE DE PROJET

PLANIFICATION

CDI 70% – 100%

MISSIONS PRINCIPALES

Au sein de la division Planification, dans le cadre de planifications stratégiques d’aménagement territorial, vous veillez à la mise en cohérence des territoires et potentiels d’accessibilité et établissez les besoins en infrastructures et offres de mobilité de compétence cantonale.

Vous conseillez les régions et les communes dans le domaine de la mobilité, dans le cadre précité.

Vous conduisez et suivez des études d’opportunité et de planification générale relatives aux offres et infrastructures de mobilité tels que les projets d’agglomération, les plans directeurs régionaux ou les stratégies régionales de parkings d’échange.

Enfin, vous analysez les dossiers de planification territoriale et les permis de construire, du point de vue de la mobilité et dans les domaines de responsabilité du service.

PROFIL SOUHAITÉ

Master en génie civil, géographie ou domaine lié aux transports, ou cursus jugé équivalent dans un domaine utile à la fonction.

Expérience professionnelle réussie de plusieurs années dans la planification et la technique des transports.

Capacité à développer des échanges positifs au sein des réseaux d’intervenants et de spécialistes.

Lieu de travail : Lausanne, Suisse

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) définit et met enoeuvre une stratégie cohérente d’amélioration des systèmes de transport. A ce titre, elle planifie, développe et entretient les infrastructures en vue de répondre aux besoins de la population.

DOSSIER DE CANDIDATURE

DGMR – Ressources Humaines

recrutement.dgmr@vd.ch

Référence: 1872672

DÉLAI DE POSTULATION : 28.05.2023

RENSEIGNEMENTS

Monsieur Pasquale Novellino

pasquale.novellino@vd.ch

+41 21 316 73 64

www.vd.ch/dgmr

www.vd.ch/etat-employeur

——————————————————————————

Publication dans le magazine VRT de mai

Cliquer pour télécharger l’annonce :

Site VRT_Canton de Vaud_DGMR_Offre d’emploi VRT_CP planification_2023.05