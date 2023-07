La Communauté de Communes de Lacq-Orthez recrute un Chargé de missions mobilités Lacq Orthez Béarn des Gaves (f/h)

CONTENU DE L'ANNONCE

La Communauté de Communes de Lacq-Orthez, Pyrénées-Atlantiques, 61 communes, 55 000 habitants, 1er pôle économique du Département

Lacq Orthez est partie prenante dans un programme Territoire Engagé Transition Ecologique et recrute au sein du pôle Animation du territoire, Service Mobilités et développement rural, un

Chargé de missions mobilités Lacq Orthez Béarn des Gaves (f/h)

Attaché ou Ingénieur – Catégorie A

Votre mission consiste à élaborer et mettre en œuvre les actions du Contrat opérationnel de Mobilité Lacq Orthez Béarn des Gaves.

Dans ce cadre, vous coordonnez et animez la démarche collective du Contrat Opérationnel de Mobilité (mobiliser les partenaires, préparer et animer les comités techniques et de pilotage, les groupes spécifiques de travail).

Vous assurez la mise en œuvre (CCBG) et le renforcement (CCLO) des services de TAD en veillant à leurs complémentarités (suivi de la délégation de compétence avec la Région, relation à l’usager en lien avec l’assistante du pôle animation CCLO et l’agent d’accueil CCBG, relation à l’exploitant en lien avec le(la) responsable de service mobilités-développement local CCLO et le(la) responsable de projet petites villes de demain CCBG.

Vous assurez la promotion et accompagnez la mise en place de projets favorisant la diversification des solutions de mobilités pour les scolaires, les entreprises, les usagers. Vous identifiez et mettez en œuvre les outils de suivi et d’évaluation du Contrat Opérationnel de Mobilité. Vous assurez une mission de veille juridique et technique.

De formation Bac+5 (développement local-mobilités), vous connaissez les politiques publiques de développement local et mobilités. Rompu à la conduite de projets, vous maîtrisez les techniques d’animation. Autonome et organisé, doté d’esprit de synthèse, vous faites preuve de qualités relationnelles et de curiosité. Réactivité et disponibilité sont requises.

Informations inhérentes à ce poste :

– Multiplicité des acteurs à mobiliser

– Mobilité sur les territoires des communautés de communes Lacq-Orthez et Béarn des Gaves (lieu de travail partagé sur les 2 collectivités)

Nos avantages :

Rythme de 36 heures hebdomadaires avec 31 jours de congés par an avec une grande souplesse dans les cycles de travail accessibles selon les nécessités de service et du poste (5 jours hebdo, 4,5 jours hebdo, 4 jours hebdo ou 9 jours sur 2 semaines),

Des tickets restaurants avec une participation de la collectivité à hauteur de 50%,

Une participation financière de la part de la collectivité à une mutuelle de santé pour un contrat « labellisé » (contrat famille ou individuel calculée en fonction du revenu net fiscal),

La possibilité d’adhérer au régime de prévoyance facultatif Collectam (prise en charge de 70 % par la collectivité),

Des animations et autres avantages pour chaque agent et leurs enfants, proposés par l’association Sports et Loisirs et le Comité d’action sociale du personnel territorial des Pyrénées-Atlantiques,

La possibilité de bénéficier du forfait mobilités durables, si vous vous déplacez au moyen d’un vélo (ou vélo à assistance électrique) ou que vous faites du covoiturage (en tant que conducteur ou passager).

Télétravail possible

Poste à pourvoir dès que possible.

Retrouvez le profil de poste détaillé sur notre site : www.cc-lacqorthez.fr

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier à :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Lacq-Orthez, Rond-point des chênes BP 73, 64150 MOURENX ou par courriel à : contact@cc-lacqorthez.fr

Avant le 8 septembre 2023