La région Nouvelle-Aquitaine recrute un Chargé ou une chargée de relance du fret et optimisation des voies ferrées régionales (h/f)

Poste: La région Nouvelle-Aquitaine recrute pour la direction des infrastructures et transport de marchandises, un Chargé ou une chargée de relance du fret et optimisation des voies ferrées régionales (h/f) - Ingénieur territorial

CONTENU DE L'ANNONCE

La région Nouvelle-Aquitaine recrute pour la direction des infrastructures et transport de marchandises,

un Chargé ou une chargée de relance du fret et optimisation des voies ferrées régionales (h/f)

Ingénieur territorial

Dans le cadre de la stratégie travaillée sur la relance du fret ferroviaire suite notamment à la crise sanitaire et aux objectifs européens en la matière, la Région Nouvelle-Aquitaine propriétaire de deux voies ferrées régionales est très active sur le développement du fret ferroviaire et souhaite se renforcer notamment en termes de compétences techniques. L’objectif est d’optimiser le développement de la voie fret de la Région (Laluque-Tartas), d’élaborer et mettre en œuvre un plan régional de relance du fret ferroviaire.

Votre action vise notamment à :

– Assurer l’élaboration, le pilotage et le suivi du plan régional de relance du fret ferroviaire avec notamment l’organisation d’un forum fret et des rendez-vous d’affaires,

– Favoriser l’émergence d’un projet régional de développement des voies ferrées régionales avec notamment un volet innovation/R&D et un volet optimisation de la maintenance prédictive,

– Assurer le lien avec le développement économique, les filières économiques et les acteurs du ferroviaire (association 4F) dans le cadre d’un travail transversal d’émergence de projets,

– Animer et entretenir le réseau des partenaires publics et privés,

– Assister le Directeur, les collègues en charge des voies ferrées régionales ainsi que les collègues en charge de dossiers spécifiques fret ferroviaire.

Vous connaissez la politique régionale dans le domaine du transport ferroviaire, la réglementation et la législation en matière d’infrastructures ferroviaires (travaux, maintenance, exploitation), le tissu partenarial et les réseaux d’acteurs dans le domaine d’intervention.

Vous maîtrisez les procédures administratives et juridiques, les codes applicables aux collectivités et au domaine ferroviaire, les règles de la commande publique, les procédures de passation des marchés publics, les règles de gestion de chantiers (suivi maitrise d’œuvre, hygiène et sécurité…) et les méthodes de conduite de projets.

Force de proposition, vous savez mobiliser des acteurs et partenaires, représenter la collectivité, conduire une négociation et structurer un argumentaire.

Vous appréciez le travail en équipe et en transversalité.

Autonomie, capacités d’analyse et de synthèse, qualités relationnelles, disponibilité et adaptabilité sont attendues.

Déplacements fréquents hors du département de rattachement de la résidence administrative (Bordeaux).