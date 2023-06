CONTENU DE L'ANNONCE

La SPL Société Publique Interrégionale des Investissements en faveur des Transports (SPIIT) recrute son

Directeur Général (h/f)

Missions



– Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et de son Président, vous établissez la stratégie globale de la SPL et veillez à la bonne réalisation des contrats passés entre la société et ses actionnaires.

– Vous vous investissez dans le recrutement d’une équipe d’une dizaine de collaborateurs en fonction des missions et des contrats passés et accompagnez le développement des compétences au sein de la société afin de garantir la disponibilité des expertises nécessaires à la réalisation des missions.

– Vous assurez le pilotage de l’activité en mettant en place des outils de gestion et d’évaluation de la performance adaptés afin de donner du sens aux collaborateurs et d’effectuer un reporting aux actionnaires.

– Mandataire social de la SPL, vous veillez à entretenir des relations de confiance avec les actionnaires. Vous travaillez en étroite collaboration avec le Président de la SPL, ainsi qu’avec les services des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, en particulier leurs Directeurs Généraux des Services, leurs Directeur Général Délégué / Directeur Général Adjoint en charge des Transports, Infrastructures et Mobilités et leurs directeurs des Finances.

– Vous êtes en lien avec les exploitants du matériel roulant, qu’il s’agisse de SNCF par voie conventionnelle, ou tous exploitants au terme de la mise en concurrence ; ainsi qu’avec SNCF dans le cadre de la convention de rénovation à mi-vie des matériels roulants.

– Vous êtes force de proposition et de conseil auprès des actionnaires de la SPL dans les domaines définis à son objet social.

Profil

Issu d’une formation supérieure, niveau Bac +5 minimum, vous bénéficiez d’une expérience convaincante d’un ou plusieurs postes équivalents ou une direction stratégique, acquises dans le secteur des transports, notamment ferroviaires.

Vous avez une expertise dans la gestion d’actifs industriels, et de politique d’acquisition, les problématiques d’exploitation et de maintenance ferroviaire. Vous possédez une solide pratique du management de projets complexes, maîtrisez la gestion financière d’une entreprise, et vous avez une bonne connaissance des collectivités publiques et de la commande publique. Vous avez l’expérience de la gouvernance d’entreprise et du fonctionnement d’un Conseil d’Administration.

Manager expérimenté, vous savez fédérer les équipes, impulser et accompagner le changement dans une structure en évolution. Vous êtes à l’aise dans le pilotage de projets transversaux et disposez d’un excellent relationnel. Vous avez notamment un contact fluide avec les grands élus territoriaux.

Poste situé à Bordeaux.

Vous pouvez postuler directement par mail :

Avant le 30/06/2023