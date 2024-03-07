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Le Grand Chalon Communauté d’agglomération – AVIS DE CONCESSION RECTIFICATIF

07 Mar 2024

Telecharger l'avis

Nom de l'organisme: COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND CHALON

Type d'avis: SERVICES

Objet du marché: FRANCE : SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DES SERVICES DE MOBILITÉS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND CHALON

Date de mise en ligne: 07/03/2024

Date limite de reponse: 12/04/2024 12h00

MODIFICATION
Version de l’avis antérieur à modifier : 024336-2024
Principale raison de la modification : Correction par l’acheteur
Description :
Report de la date limite de remise des offres au 12/04/2024 à 12h00.

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