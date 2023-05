Mulhouse Alsace Agglomération Recherche Un Chargé de mission Mobilités douces (H/F)

Poste: Un Chargé de mission Mobilités douces (H/F) Technicien territorial de préférence, recrutement contractuel possible

Recherche pour la Direction Mobilités et Transports

Un Chargé de mission Mobilités douces (H/F)

Technicien territorial de préférence, recrutement contractuel possible

m2A est responsable du développement des mobilités douces dans l’agglomération. Des objectifs politiques ambitieux définis dans le projet de territoire se concrétiseront par l’adoption prochaine d’un réseau express vélo.

Au quotidien, vos missions au sein de la Direction Transport et Mobilités :

Au sein du service Organisation des mobilités, vous assurez :

La maîtrise d’ouvrage des aménagements cyclables réalisés par m2A et en particulier sur le réseau express vélo, y compris les études préalables

L’animation du schéma directeur cyclable de l’agglomération, en lien avec les communes, les intercommunalités voisines, la collectivité européenne d’Alsace et la Région Grand Est

Le pilotage du service de location de vélos à assistance électrique

Le suivi des vélos en libre-service et la gestion de leur développement intercommunal

La coordination de la Cité du vélo qui regroupe les associations du territoire engagées pour le développement du vélo

L’animation des événements destinés à promouvoir le vélo : challenge vélo m2A, don de vélos, fête du vélo…

L’élaboration et l’animation d’un plan piéton

La promotion des mobilités douces en lien avec les partenaires comme l’office du tourisme, l’association Alsace à vélo : labellisations, itinéraires et cartes touristiques pour les piétons et vélos…

Profil et compétences :

Vous êtes motivé pour intégrer une petite équipe dynamique, innovante et ambitieuse, ce poste est ouvert aux juniors.

Vous avez des compétences dans le domaine des mobilités et la gestion de projets, vous faites preuve de curiosité, d’adaptabilité et de réelles capacités d’écoute.

Vos qualités relationnelles vous permettent d’impulser des projets, d’animer des réunions complexes, de fédérer et d’atteindre vos objectifs. Rigoureux et organisé, vous êtes autonome et réactif.

Spécificités du poste :

Vous êtes également susceptible d’intervenir sur d’autres missions au sein du service, sur la stratégie mobilité durable, les transports urbains, les nouveaux services de mobilité (Compte Mobilité, covoiturage…), l’intermodalité ou les conseils en mobilité.

Vos missions vous amèneront à être fréquemment en lien avec les élus des communes ainsi qu’avec l’élu de l’agglomération en charge des mobilités douces.

Organisation du travail : sur 5 jours/semaine, 37h50 + 17 jours RTT, télétravail partiel possible.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de service.

Les + pour nos agents :

13e mois, régime indemnitaire

Participation à la mutuelle santé et prévoyance

Compte Epargne Temps

Participation aux déplacements en train, vélo et covoiturage

Amicale du personnel : restaurant, billetterie, logements de vacances…

Carte de réduction pour les loisirs et la culture

Participation financière aux activités extraprofessionnelles

