Mulhouse Alsace Agglomération Recherche Son chef de service Organisation des Mobilités (H/F)

Osez Mulhouse Alsace Agglomération !

L’une des agglomérations les plus dynamiques du Grand Est avec 39 communes et plus de 275 000 habitants

Un projet de territoire ambitieux

Un territoire d’innovation et de création

Un cadre de vie de qualité, près de l’Allemagne et de la Suisse

Une collectivité engagée dans la transition écologique

Une offre sportive culturelle et de loisirs

Mulhouse Alsace Agglomération

Recherche pour la Direction Mobilités et Transports

Son chef de service Organisation des Mobilités (H/F)

Ingénieur ou attaché territorial de préférence

Titulaire ou contractuel

La Direction Mobilités et Transports assure les missions d’Autorité organisatrice des mobilités sur le territoire des 39 communes de Mulhouse Alsace Agglomération. A ce titre, elle gère le réseau de transport en commun de Mulhouse (3 lignes de tramways, 1 ligne de tram-train, 27 lignes de bus, transport à la demande, etc.) et coordonne l’ensemble des politiques de mobilité sur le territoire de l’agglomération. Elle a ainsi développé le premier Maas de France, le Compte Mobilité, qui permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble des possibilités de mobilités, bus, vélos, voitures en autopartage, stationnement sur l’ensemble de l’agglomération à partir d’une interface unique.

Au quotidien, vos missions au sein de la Direction Transport et Mobilités



vous encadrez une équipe de 3 / 4 personnes chargée d’imaginer les services de déplacement de demain et de gérer les services existants, pour répondre aux défis du territoire que sont la transition environnementale et l’attractivité.

vous intervenez à la fois pour inscrire les mobilités dans une approche plus globale du territoire, tenant compte des enjeux urbains, sociaux et économiques, et pour garantir la performance des services existants (transports urbains, modes actifs, covoiturage, conseils en mobilité…), en lien direct avec les élus, avec les autres directions de l’agglomération ou des communes et avec tous les acteurs des transports, de la Région Grand Est aux opérateurs privés en passant par les associations d’usagers.

vous participez à la définition de la stratégie et de la politique de mobilité durable du territoire. Cela passe par l’animation du plan de mobilités, du volet mobilité du projet de territoire, par le conseil aux entreprises, le pilotage d’études transverses et l’articulation avec les documents de planification comme le plan climat ou le schéma de cohérence territoriale. Vous participez également à la mise en place de la zone à faible émission.

Votre objectif est de développer les solutions de transports durables dans l’agglomération, à l’échelle départementale et même transfrontalière. Pour ce faire, les leviers que vous pilotez sont en premier lieu les transports publics urbains, mis en œuvre par le transporteur Soléa dans le cadre de sa délégation de service public (DSP). A ce titre, avec une chargée d’études dédiée, vous proposez des améliorations de l’offre de service (en qualité et en quantité) et des tarifs, et vous conduisez les phases de renouvellements de la DSP Transports. En second lieu, vous intervenez pour faciliter l’intermodalité et la multimodalité des déplacements, tous modes confondus, vous impulsez le développement des modes actifs et en particulier d’un nouveau réseau express vélo et vous mettez en place et/ou confortez des nouveaux services, comme le covoiturage par exemple.

Profil et compétences :

Titulaire d’un bac+5 (ingénieur ou formation universitaire), vous connaissez le fonctionnement des collectivités publiques et des procédures administratives relatives à la gestion budgétaire et à la commande publique. Une première expérience sur des missions équivalentes serait appréciée.

Rigoureux et organisé, vous faites preuve d’adaptabilité et d’écoute et vous avez la capacité à accompagner vos collaborateurs vers l’atteinte des objectifs et d’animer des réunions complexes.

Doté du sens de la négociation, vous possédez des qualités relationnelles (élus, partenaires stratégiques…), d’analyse, de synthèse et disposez d’une certaine aisance à l’écrit et à l’oral.

Organisation du travail :

Sur 5 jours/semaine, 37h50 + 17 jours RTT, télétravail partiel possible, CET.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de service.

Les + pour nos agents :

13e mois, régime indemnitaire

Participation à la mutuelle santé et prévoyance

Compte Epargne Temps

Participation aux déplacements en train, vélo et covoiturage

Amicale du personnel : restaurant, billetterie, logements de vacances…

Carte de réduction pour les loisirs et la culture

Participation financière aux activités extraprofessionnelles

Ce poste vous intéresse ? Déposez votre candidature directement sur notre site https://intranet-ext2.mulhouse.fr/OffresEmploi/Candidature_Agglo_Responsive.aspx?id=2149