CONTENU DE L'ANNONCE

Devenez complètement Nantes !

Dans le cadre de sa politique de recrutement, Nantes Métropole lutte contre toutes les formes de discrimination, vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.

Au sein du Département Mobilités de Nantes Métropole et de la Direction des Investissements et de la Circulation, le service des projets d’investissements déplacements réalise en maîtrise d’ouvrage des opérations à forts enjeux de maintien du service et de projets de développement du réseau de transports collectifs, intégrant des aménagements structurants pour les modes doux.

Nantes Métropole recrute

Chef.fe de projets investissements déplacements

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux

Au sein du service des projets d’investissements déplacements, vous assurez d’une part la maîtrise d’ouvrage, en phases d’élaboration et de mise en œuvre, de projets d’investissements déplacements tous modes, dans le respect des programmes, des enveloppes financières prévisionnelles et des délais et, d’autre part, la bonne prise en compte des enjeux mobilités dans les projets d’aménagement d’espace public.

Vous assurez le suivi des différentes opérations suivantes :

– pilotage de projets de rénovation d’infrastructure et de bâtiment du réseau de transport (rénovation de lignes de tramway, rénovation des bâtiments mis à disposition du délégataire…),

– pilotage de projets de développement et d’amélioration de la performance du réseau de transports (projets d’amélioration de la performance du réseau bus, projets de création de nouvelles lignes chronobus / busway),

– référent.e « mobilités » de la revue de projet espace public de Nantes Métropole.

A ce titre,

Vous définissez les programmes et les enveloppes financières prévisionnelles des opérations (pilotage des études internes ou externes et organisation des validations/arbitrages),

Vous assurez le choix des montages opérationnels,

Vous réalisez le suivi de l’activité du mandataire le cas échéant,

Vous veillez à prendre en compte les autres politiques publiques métropolitaines (développement urbain, paysage et nature en ville…) en garantissant la transversalité avec les autres directions métropolitaines (espace public, urbanisme, pôles de proximité…) et les partenaires extérieurs (aménageurs, délégataire mobilité, autres AOT, services de l’État),

Vous mettez en place des dispositifs de suivi technique et budgétaire des opérations,

Vous assurez la préparation et le suivi des budgets et des instances communautaires,

Vous assurez une veille et une expertise technique tout au long des projets,

Vous préparez les documents « décisions techniques et politiques »

Vous assurez la gestion des procédures réglementaires (foncier, sécurité, concertation, environnement…),

Vous organisez la concertation avec la population

Sur la revue de projet espace public : vous préparez l’avis « mobilités » en amont de la revue de projet, vous participez à la revue de projets hebdomadaire, vous préparez des éventuels besoins d’arbitrages techniques.



A titre secondaire,

– vous participez à des réseaux d’échanges techniques sur les problématiques de déplacement, vous participez et apportez une expertise technique sur les projets européens,

– sous l’autorité hiérarchique du responsable du service, vous participez à l’encadrement des chargés de gestion administrative et technique qui vous assistent dans vos missions.

Profil :

De formation supérieure, vous disposez de connaissances générales en matière de transports collectifs, mobilité et d’aménagement des espaces publics. Vous possédez une expérience solide dans la gestion de projets transversaux et multi-partenariaux. Votre capacité à construire des consensus et à négocier est reconnue, de même que votre capacité d’innovation. Vous maîtrisez les procédures réglementaires propres à la fonction publique territoriale.

Vous êtes en outre reconnu.e pour vos qualités d’analyse, de synthèse, de rigueur, ainsi que votre sens du travail en équipe.

Lieu de travail : bâtiment champs de mars, 2 cours du champ de mars Nantes.

Rémunération et avantages sociaux :

Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de service public

Titres de restauration, Participation mutuelle et prévoyance, COS, Aides aux familles

Contacts :

Brice Gallais, Responsable du service des projets d’investissements déplacements, 02 40 99 49 43

Laura Gautier, Département RH, 02 52 10 81 53.