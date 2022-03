Région Nouvelle Aquitaine – recrute Chargé·e de projet billettique transport

CONTENU DE L'ANNONCE

Grande comme un pays, la région Nouvelle-Aquitaine s’exprime par sa diversité et sa richesse : la pluralité de ses paysages, de ses cultures locales, des activités qu’on y développe, jusqu’aux accents qu’on y adopte.

Plus que jamais, la Région Nouvelle-Aquitaine porte des responsabilités importantes dans le quotidien des citoyens. Elle les déploie à travers 4 objectifs majeurs : développer l’emploi, former la jeunesse, aménager le territoire, préserver notre environnement et notre qualité de vie.

Attentive à préserver son territoire d’exception et forte de ses nouvelles ambitions en matière de transition énergétique et écologique, la Région Nouvelle-Aquitaine a décliné une feuille de route Néo Terra précisant 11 actions concrètes en matière d’environnement.

Particulièrement soucieuse de la qualité de vie de ses 8 018 agents et de leurs conditions de travail, elle s’attache au respect des valeurs de lutte contre la discrimination, de l’égalité homme-femme et contribue activement à la formation professionnelle de chaque agent.

La Région Nouvelle-Aquitaine recrute uniquement par voie statutaire pour le Pôle Transports, Infrastructures, Mobilité et Cadre de Vie – Direction des Transports Routiers de Voyageurs – Sous-Direction des Transports Routiers de Voyageurs

Chargé·e de projet billettique transport – Réf. 917-2021

Technicien territorial – Catégorie B

Rattaché.e au Chef du Service Etudes, Contrôles et Applications, vos missions comportent 2 volets :

Mission billettique : Vous assurez le suivi, en phase opérationnelle, du projet billettique mis en place sur le territoire de la Gironde. Vous participez à la préparation, au lancement et au suivi des marchés de prestations intellectuelles nécessaires à l’administration du système billettique.

• Mission analyse de données : Vous définissez, mettez en œuvre et suivez la performance des lignes de transports tant interurbaines que scolaires en produisant des tableaux de suivis. A partir de l’analyse des données transports, vous collaborez à la production des études contribuant à enrichir, réorganiser et diversifier l’offre de transports.

Rompu.e aux méthodes d’ingénierie de projet, vous connaissez les langages et environnements techniques dans les domaines billetiques et les systèmes d’informations, les outils statistiques et les outils de reporting. Vous savez vous approprier les domaines fonctionnels, les environnements informatiques via la réalisation de requêtes multicritères BO sur les SI transports, accompagner les services dans la définition de leurs besoins et réaliser des études de réorganisation des lignes ou circuits scolaires

Ce poste basé à Bordeaux vous intéresse ?