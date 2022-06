Région Nouvelle-Aquitaine recrute un-e coordonnateur-trice de la politique de déplacements professionnels

CONTENU DE L'ANNONCE

Grande comme un pays, la région Nouvelle-Aquitaine s’exprime par sa diversité et sa richesse : la pluralité de ses paysages, de ses cultures locales, des activités qu’on y développe, jusqu’aux accents qu’on y adopte.

Elle est la plus vaste région de France et la 4ème plus peuplée de l’hexagone avec 5,9 millions d’habitants. Douze départements composent cette Région. Attractifs et complémentaires, ces territoires possèdent tous les atouts nécessaires pour inspirer confiance et ambition. Agriculture, économie, industrie, tourisme, culture…

Parmi ses nombreuses ressources, la région rayonne déjà grâce à ses complémentarités industrielles (aéronautique, laser, métiers du cuir et du luxe, éco-industries, agroalimentaire, santé…), mais également ses 1000 km de littoral (dont les lacs et les étangs), ses stations balnéaires historiques (Biarritz, Arcachon, Royan), son patrimoine culturel démultiplié, ses nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ou encore ses sites naturels remarquables.

Mais l’unité de notre territoire réside dans des valeurs communes d’authenticité, d’humanisme, de solidarité ou de partage. Et un caractère résolument optimiste, créatif et innovant, dénominateur commun de toutes les forces vives qui le composent.

Plus que jamais, la Région Nouvelle-Aquitaine porte des responsabilités importantes dans le quotidien des citoyens. Elle les déploie à travers 4 objectifs majeurs : développer l’emploi, former la jeunesse, aménager le territoire, préserver notre environnement et notre qualité de vie.

Notre stratégie se traduit notamment par le prisme de cette attente collective de bien vivre ensemble, exprimée par les acteurs qui vivent et font vivre le territoire, car elle constitue le socle de l’identité de notre région, au-delà de nos diversités, et le fondement de notre projet d’avenir commun.

Soucieuse de préserver son territoire d’exception et forte de ses nouvelles ambitions en matière de transition énergétique et écologique, la Région Nouvelle-Aquitaine a décliné une feuille de route Néo Terra précisant 11 actions concrètes en matière d’environnement.

Actuellement, ce sont 8018 agents (2346 agents du siège et 5672 agents des lycées) qui contribuent au développement d’un service public de qualité et de proximité.

La Région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement soucieuse de la qualité de vie de ses agents et de leurs conditions de travail. Elle s’attache au respect des valeurs de lutte contre la discrimination, de l’égalité femme-homme et contribue activement à la formation professionnelle de chaque agent.

La Région Nouvelle-Aquitaine est signataire de la Charte européenne pour l’Egalité des Femmes et des Hommes et s’engage pour la diversité et l’égalité professionnelles, dans le respect des textes légaux et réglementaires qui régissent le statut de la fonction publique.

Au quotidien, la Région Nouvelle-Aquitaine recherche des nouvelles compétences et recrute chaque année de nombreux agents aux parcours et expériences professionnelles variés venant de structures publiques ou privées. En 2019, ont été comptabilisés près de :

83 types de métiers

419 mobilités internes (132 au siège et 287 dans les lycées)

454 recrutements sur emplois permanents (201 au siège et 253 dans les lycées)

Venez nous rejoindre !

La Région Nouvelle-Aquitaine recrute pour la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux

Coordonnateur-trice de la politique de déplacements professionnels

Rédacteur territorial

En tant que « mobility manager », vous contribuez à la mise en oeuvre et au déploiement de la politique de déplacements de la Collectivité. Vous suivez et évaluez cette politique en structurant une démarche qualité et contribuez au développement de nouveaux « modes de consommation » des déplacements. Vous assurez une veille autour des processus et innovations liés à la mobilité de façon systémique, administrez et gérez les outils métiers.

Dans ce cadre, vous devez :

Structurer, organiser et produire des indicateurs, tableaux de bord et outils d’aide à la décision dans le cadre d’une démarche qualité

Etudier toutes les options / solutions de transport qui répondent le mieux aux besoins des agents-es de la collectivité

Rédiger des cahiers des charges pour développer des solutions multimodales pour les déplacements des agents

Conseiller les unités du service en organisation, procédures et mise en place de tableaux de bord

Assurer l’administration fonctionnelle des outils et accompagner les agents-es du service dans leur utilisation

Participer à l’élaboration et la mise à jour d’un guide des déplacements en lien avec les 2 unités du service

Assurer la veille juridique sur la règlementation des déplacements et du management de la mobilité

Assurer le lien avec la Direction des Systèmes d’Information pour mise en oeuvre des projets

Participer à l’animation, l’argumentation, la production de notes et à la présentation des projets auprès des acteurs de la collectivité et de la hiérarchie Identifier et gérer les risques

Etre le-la référent-e développement durable et contribuer au bilan d’émissions de gaz à effets de serre (BEGES).

Rompu.e au travail en équipe et en transversalité, vous connaissez le process de gestion d’une flotte automobile et de gestion des déplacements, les marchés publics, le cadre législatif et règlementaire relatif au domaine d’intervention, les procédures administratives et financières, l’organisation et le fonctionnement de la collectivité, l’organigramme Régional et les circuits de validation, ainsi que les procédures budgétaires et comptables. Force de propositions, vous savez construire des tableaux de bord et des tableaux croisés dynamiques (Excel), analyser une situation et les besoins en intégrant la gestion de risques, prioriser et assurer une veille sur la règlementation et son évolution. Discret.ète et organisé.e, vous faites preuve de diplomatie dans l’accompagnement et l’appui aux agents-es et personnalités extérieures, de qualités relationnelle et du sens de l’écoute.

Ce poste basé à Bordeaux vous intéresse ? Merci de déposer votre candidature jusqu’au 24/06/2022 directement sur notre site, en cliquant sur le lien suivant : Un-e coordonnateur-trice de la politique de déplacements professionnels | La région Nouvelle-Aquitaine