SYTRAL Mobilités RECRUTE UN(E) CHEF(FE) DE PROJET COORDINATEUR(TRICE) TECHNIQUE BILLETIQUE ET INFORMATION VOYAGEURS

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités, le SYTRAL est devenu le 1er Janvier 2022 l’établissement public local dénommé « SYTRAL Mobilités » en lieu et place de « Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ».

Sa mission est d’étudier, de décider et de financer les options stratégiques de transports urbains et interurbains à travers les réseaux TCL, Libellule et Cars du Rhône ainsi que les services Optibus et Rhônexpress.

SYTRAL Mobilités RECRUTE

Poste à pourvoir dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (Catégorie A)

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET COORDINATEUR(TRICE) TECHNIQUE BILLETIQUE ET INFORMATION VOYAGEURS

Date limite de candidature : 25-11-2022

Contrat de projet 6 ans (à pourvoir par un contractuel ou un fonctionnaire en détachement).

Au sein de la Direction des Equipements et du Patrimoine

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur opérationnel du service systèmes de transport métro, également Directeur adjoint de l’équipement et du patrimoine.

MISSIONS

Piloter et coordonner techniquement l’évolution des outils de billettique et d’information voyageurs à l’échelle de l’ensemble des réseaux de SYTRAL Mobilités.

1-Gérer l’unification des systèmes billettique des différents réseaux de transport de SYTRAL Mobilités, en lien avec le chef de projet responsable des systèmes billettique,

– Participer à la définition de la stratégie d’uniformisation des systèmes billettique,

– Rédiger les cahiers des charges et gérer les consultations en tant que Maître d’ouvrage,

– Piloter la mise en œuvre de l’unification des systèmes billettique,

– Préparer la prise en charge de ces systèmes par les différents exploitants concernés,

2-Participer à l’unification des systèmes d’information voyageurs sur les différents réseaux de transport de SYTRAL Mobilités, en lien avec le chef de projet responsable des systèmes d’information voyageurs,

– Participer à la rédaction de cahiers des charges pour la mise en œuvre du schéma directeur Information Voyageurs,

– Participer à la conduite des études et travaux de cette mise en œuvre,

3-Participer au projet de modernisation des systèmes vers des services de mobilité intégrée, en coordination avec l’ensemble des chefs de projet du service,

– Participer à la définition de la stratégie d’intégration des services de mobilités complémentaires au transport public,

– Participer à la rédaction des cahiers des charges et gérer les interfaces avec les systèmes des partenaires tiers,

– Participer aux études et travaux d’évolution des systèmes.

4-Participer à la gestion des systèmes en exploitation,

– Suivre la qualité de service et apporter un soutien technique,

– Participer à la rédaction des procédures entre exploitants et à la gestion des contrats de maintenance logicielle,

SPÉCIFICITÉS DU POSTE ET CONTRAINTES PARTICULIÈRES

PROFIL

Les savoirs

Ingénieur généraliste (option électronique, électrotechnique, informatique industrielle…),

Connaissances techniques et expérience en matière de systèmes billettique,

Connaissances techniques en matière de systèmes informatiques temps réel, de systèmes d’information voyageurs (ou SAEIV),

Expérience en management de projets complexes,

Connaissances en matière de marchés publics.

Les savoir-être

Rigueur et méthode,

Être force de proposition,

Aisance relationnelle,

Capacité d’adaptation,

Disponibilité,

Esprit d’équipe.

Transmettre par mail lettre de motivation et curriculum vitae

sous la référence SGA/FAN/VRT/DEP22R2

A l’attention de Monsieur le Président de SYTRAL Mobilités

21 boulevard Vivier Merle – CS 63815 – 69487 LYON Cedex 03

Contact : Françoise ANGLEVIEL – Chargée de recrutement – Tél. 04 72 84 58 47