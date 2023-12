Tisséo Collectivités recherche sa/son : Directrice Générale ou Directeur Général des services

CONTENU DE L'ANNONCE

Avec 125,7 millions de déplacements sur l’aire toulousaine en 2022, Tisséo Collectivité, Autorité Organisatrice des mobilités, organise et développe sur son ressort territorial le 2e réseau français en termes de fréquentation (hors Idf), ainsi que des services innovants de mobilités :

Un réseau constamment renforcé avec la mise en service du 1 er téléphérique urbain de France, la connexion entre la ligne B du métro et la ligne Aéroport, les travaux de sécurisation, de renouvellement et de transformation du mix énergétique du parc bus, et la généralisation de l’open payment début 2024.

Un réseau d'avenir avec la future ligne C de 27km de long (3,5Mds d'€ d'investissement) dont plus d'un 1,5M € de marchés de génie civil en cours de réalisation et un patrimoine estimé aujourd'hui à plus de 3 milliards d'euros (garages ateliers, matériel roulant, parcs relais, dépôts).

Un réseau accessible à tous les publics avec le service Mobibus

Une croissance forte des nouvelles mobilités, avec notamment la mise en place d’un nouveau réseau VLS à la rentrée 2024.

Pour assurer le pilotage de la compétence Mobilité sur ce territoire de 114 communes rassemblant 5 intercommunalités, dont Toulouse Métropole, le syndicat mixte Tisséo Collectivités emploie une centaine de collaborateurs et s’appuie sur ses deux structures opérationnelles : Tisséo Ingénierie (SPL), maître d’ouvrage délégué pour les travaux d’investissement et Tisséo Voyageurs (EPIC) dont le contrat d’exploitation vient d’être renouvelé.

La stratégie Nationale Bas-Carbone sera un élément central de la feuille de route des prochaines années et guidera l’élaboration de la politique de mobilité qui va se construire avec le prochain Projet de Mobilité 2040.

Dans la perspective du départ à la retraite de la Directrice Générale des Services pour porter les défis de mobilité d’un territoire en croissance économique et démographique constante

Tisséo Collectivités recherche sa/son :

Directrice Générale ou Directeur Général des services



Conseillant la gouvernance dans ses choix autant qu’elle ou il en garantit la mise en œuvre, particulièrement attentif à son alignement avec l’action des grands financeurs, la Directrice Générale ou le Directeur Général recherché s’attache à concilier une ambition forte pour la décarbonation des mobilités avec les enjeux financiers, techniques, d’innovation et de délais liés aux investissements en cours. Chef de file dans la relation partenariale entre les trois Tisséo, la Directrice Générale ou le Directeur Général entretient une relation étroite et de confiance avec les intercommunalités et leurs directeurs généraux. Elle ou il représente la collectivité dans le « G5 » initié par l’Etat et regroupant la Région Occitanie, le CD31, Toulouse Métropole et Tisséo pour la conduite des Etudes Multimodales (EMM) et dans le groupe de travail sur le projet de Service Express Régional Métropolitain (SERM).

Cette fonction intéresse une dirigeante ou un dirigeant public (h/f) bénéficiant d’une solide expérience du management de grands projets complexes et d’une compétence relationnelle éprouvée avec les élus, les cabinets des élus et les acteurs des collectivités territoriales.

La relation de confiance avec le président de Tisseo Collectivités est primordiale.

Les compétences techniques couvrent notamment les domaines de l’animation de la gouvernance (comité syndical, bureaux, conférence financière, interDG avec les représentants du ressort territorial), la stratégie financière, les champs des transports et de la mobilité. Son savoir-faire et son sens politique permettent de concilier ténacité, diplomatie et tenue des process, négociations, capacité de propositions et d’anticipation.

Syndicat mixte classé dans la strate des collectivités de plus de 150.000 habitants nécessitant le recrutement d’un fonctionnaire de catégorie A et A+ par la voie de détachement ou par voie contractuelle.

Poste à pourvoir au 15 juin 2024.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à Quadra – Jean-Marie Leroy, via l’espace candidat

Directeur Général des Services H/F – Quadra Consultants (quadra-consultants.com)

avant le 22 janvier 2024.