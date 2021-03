Keolis va exploiter le métro et le tram de Dubaï

C’est un contrat “historique“, se félicite Keolis qui annonce s’être vu attribuer, le 20 mars, l’exploitation et la maintenance du réseau de métro automatique et du tramway de Dubaï par l’autorité organisatrice des transports (RTA). Plus précisément, le contrat a été remporté pour 9 ans par une co-entreprise dirigée par Keolis (et associant le japonais Mitsubishi Heavy Industries Engineering et Mitsubishi Corp.qui ont tous deux participé à la construction du métro).

Ce contrat, qui doit débuter à partir de septembre, devrait rapporter un chiffre d’affaires annuel de 125 millions d’euros. Il va lui permettre, ajoute l’opérateur français, “de renforcer son expertise en matière d’exploitation de métro automatique et de tramway“.