Keolis lance une campagne pour recruter 1000 conducteurs et mainteneurs

Depuis la fin juillet et jusqu’à la fin de l’année, Keolis mène une campagne de recrutement afin d’attirer les candidatures et pourvoir 1 000 postes au sein des réseaux de transport (urbain et interurbain) que le groupe exploite en France et dans les 13 pays où il est présent. « Cette campagne vise le recrutement local de nouveaux collaborateurs afin de renforcer les équipes d’exploitation et de maintenance dans les métiers de la conduite et de la maintenance« , explique le groupe dans un communiqué.