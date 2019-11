Pour ses 25 ans, Eurostar joue la carte verte

Le 14 novembre, Eurostar a célébré ses 25 ans d’activité dans le transport à grande vitesse de voyageurs entre l’Europe continentale et Londres en faisant rouler son tout premier « train sans plastique » entre Londres et Paris. Parti à 10 h 24 de Saint-Pancras, l’Eurostar 9018 a innové par l’absence d’objets ou d’emballages en plastique à usage unique à son bord. Finis les bouteilles, gobelets ou couverts en plastique et autres sachets jetables : place aux couverts en bois, à l’eau servie en boîtes métalliques, au vin servi au verre ou aux tasses en carton.

