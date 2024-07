Peter Hendy nommé ministre britannique des Transports

Peter Hendy, personnalité bien connue du monde des transports publics et du rail britanniques. Il était intrevenu l'an pâssé à une conférence de Ville, rail & Transport sur le mass transit et les JO.

C’est un grand spécialiste des transports publics et du rail qui a été nommé à la tête du ministère britannique des Transports (Department for Transport, DfT), en la personne de Peter Hendy, né en 1953, officiellement Lord Hendy of Richmond Hill CBE depuis son anoblissement. Le nouveau ministre d’État des Transports était jusqu’à présent président de Network Rail, le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire britannique ; nommé à ce poste en juillet 2015, il avait été reconduit pour deux années de plus en juin 2023. Il était auparavant à la tête de Transport for London (TfL), l’autorité organisatrice des transports de Londres, dont il avait été nommé Commissioner en février 2006. C’est à ce titre que Peter Hendy, qui a commencé sa carrière dans les bus de Londres en 1975, a dirigé la modernisation des transports de la capitale britannique, tout en les préparant pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2012. Ce spécialiste du mass transit a également été invité par VRT à plusieurs occasions.

La nomination de Peter Hendy au poste de ministre d’Etat, le 8 juillet, est intervenue trois jours après celle de Louise Haigh, députée travailliste de Sheffield, au poste de secrétaire d’État aux Transports, par le nouveau Premier ministre, Keir Starmer.

P. L.