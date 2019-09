SNCF : ce sera Jean-Pierre Farandou

C’est Jean-Pierre Farandou qui a été choisi par le président de la République pour présider la SNCF, selon Le Figaro et Les Echos. Un communiqué de la présidence de la République devrait l’officialiser demain 19 septembre. Le futur président devrait alors être entendu par les commissions de l’aménagement du territoire et du développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat, et la décision être entérinée par le conseil des ministres.

Depuis que le nom de Jean-Pierre Farandou était apparu, on se disait que la candidature de Patrick Jeantet était fragilisée. Etait-il trop vite parti ? A-t-il paru trop classiquement libéral ? A-t-on préféré, pour conduire un changement qui s’annonce difficile (mise en place de la nouvelle entreprise publique, préparation à la concurrence, régime des retraites) un cheminot qui a fait toute sa carrière à la SNCF ou dans le groupe, et qui a pris soin, encore tout dernièrement, en se rendant à la Fête de l’Humanité le week-end dernier de rappeler une certaine fibre sociale…

...