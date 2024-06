Accessibilité, sécurité : les deux autres défis des JO

A un mois et demi des Jeux olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août, et seront suivis des Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre, la pression monte. Il n’y a pas que les transporteurs en première ligne. L’accessibilité pour les personnes handicapétes et la sécurité des spectateurs font aussi partie des sujets essentiels pour la réussite de cet événement planétaire.