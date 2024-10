Bus électriques : toujours le vent en poupe

Rien ne semble vouloir ralentir, en Europe, l’essor des autobus électriques à batteries, donnant ainsi raison aux constructeurs, persuadés de longue date que l’avenir est à l’électromobilité. Quant au « made in France », dans l’Hexagone il fait toujours recette.

Si les ventes de voitures électriques semblent marquer le pas, il n’en va nullement ainsi sur le marché des autobus. Bien au contraire, les immatriculations enregistrées dans l’Union Européenne pour les véhicules 100 % électriques à batteries ou IMC (In Motion Charging, rechargement en mouvement) ont bondi de 45 % sur le premier semestre de cette année, comparé à la même période de 2023 ! En parallèle, l’augmentation des ventes d’autobus, toutes filières énergétiques confondues, aura été, sur cette même période, d’environ 28 %. Quant à la part de marché représentée par l’électromobilité, elle s’est accrue de 13,7 à 15,5 %. Au sein du mix énergétique, les autres filières dites « propres » se développent donc également, tandis que les parcs actuels doivent toujours majoritairement compter, bien évidemment et pour encore assez longtemps, avec le sempiternel diesel…

Si l’on considère maintenant l’intégralité de l’année 2023, on retrouve, une fois encore, la même prééminence du bus électrique à batteries. Selon les statistiques du consultant néerlandais Chatrou CME Solutions, il aura représenté 40,8 % des nouvelles immatriculations. Derrière lui, on trouve l’hybride, avec 19,5 %, puis le gaz, avec 11,2 %, et enfin l’hydrogène, avec un tout petit 1,4 %. La pile à combustible reste donc tout à fait marginale dans les décisions d’achat… En faisant le bilan de ces dix dernières années, on recense très exactement 19009 bus électriques à batteries qui sont ainsi arrivés sur les réseaux européens, la ...