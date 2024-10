Destination Strasbourg pour European Mobility EXPO

Exceptionnellement, du fait des JO, le rendez-vous européen de la mobilité se tient à Strasbourg du 1er au 3 octobre.

Constructeurs, opérateurs, équipementiers, élus ou acteurs de premiers plan, toute la filière de la mobilité européenne a rendez-vous en ce début du mois d’octobre à EuMo Expo. Une édition 2024 particulière après la réussite des JO et dans un climat attentiste lié à la nouvelle donne politique. Près de 250 exposants se retrouvent dans la capitale de l’Alsace, un lieu qui s’est imposé naturellement, aux dires des organisateurs. En plus de sa position géographique au carrefour de l’Europe, la métropole est au cœur d’un réseau transfrontalier de trains régionaux, Intercités et TGV. Avec ses lignes de tramways qui se prolongent jusqu’en Allemagne, la métropole est également la première à avoir mis en service un RER métropolitain.

C’est Vienne, la capitale autrichienne, qui sera l’invitée d’honneur de cette nouvelle édition. Avec ses réseaux de métros, tramways et bus et ses voies réservées aux mobilités douces, elle illustre parfaitement la mobilité urbaine partagée.

La dimension européenne prendra toute sa place avec des débats centrés sur les questions qui agitent l’univers des transports. La conférence inaugurale sera organisée en présence des élus du territoires, des présidents du GIE Transport Public, du Gart, de l’UTP et du directeur général adjoint de la DG Move. Parmi les thèmes abordés, on s’intéressera aux financements européens, à la stratégie industrielle ou à la mobilité transfrontalière. La décarbonation sera également au cœur des préoccupations, ...