Grands Prix des Régions 2020

Vous avez pu découvrir dans notre numéro de mai une sélection des initiatives les plus intéressantes de 2019 en matière de transport régional. L’heure est maintenant venue de vous dévoiler lesquelles de ces réalisations, proposées par les régions elles-mêmes ou par le jury des Grands Prix des Régions, ont remporté le plus de suffrages. Rappelons que les circonstances sanitaires ont fait reporter à septembre notre cérémonie de remise des prix qui se tient habituellement au printemps, d’où cette présentation inhabituelle, en deux temps. Après le Grand Prix TER, remporté cette année par la Normandie, vous retrouverez les lauréats des sept thèmes, légèrement revisités, qui vous avaient été présentés en mai. Vous saurez ensuite à quelle autorité organisatrice de la mobilité a été remis, pour la première fois, le prix européen du transport régional avant de découvrir quelle région a été récompensée pour ses trains touristiques par le prix de l’Unecto. Autant de récompenses qui démontrent à quel point les autorités régionales poussent à l’innovation et à la prise en compte du développement durable.

Après examen des candidatures présentées dans notre numéro de mai, les lauréats des grands prix thématiques ont été choisis par notre jury, composé cette année de Christian Broucaret, président de la Fnaut en ...