Horizon Europe, le programme de financement européen incontournable pour la recherche et l’innovation

Après Horizon 2020, c’est à Horizon Europe de prendre le relais pour soutenir les projets de recherche et d’innovation de 2021 à 2027. Ce programme-cadre met en avant l’ambition de l’Union européenne d’être leader de l’innovation et de la recherche sur la scène mondiale. Première étape d’une candidature Horizon Europe réussie : s’approprier les enjeux et le fonctionnement du programme.

A quelles problématiques le programme répond-il ?

Le programme s’articule autour de quatre objectifs globaux :

Renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union ;

Stimuler sa compétitivité, dont celle de son industrie ;

Concrétiser les priorités politiques stratégiques de l’Union ;

Contribuer à répondre aux problématiques mondiales, dont les objectifs de développement durable.

Mon projet correspond-il à Horizon Europe ?

A travers ces quatre objectifs, Horizon Europe accompagne de nombreux types de projets pour chaque étape du processus de recherche et d’innovation (de la recherche fondamentale à celle appliquée, jusqu’à la mise en place d’un produit sur le marché). La mobilité y occupe une place privilégiée.

Horizon Europe appartient aux programmes de financement dits intracommunautaires (appelés également programmes sectoriels), dédiés à la stimulation de la coopération intra-européenne et de la coopération avec les pays associés de ...