Le fournisseur de batteries Forsee Power vise l’équilibre en 2024

Fabrication, financement, formation, location, gestion de flottes : le fabricant français de pack de batteries développe une gamme de solutions pour répondre à la demande mondiale d’électromobilité en forte croissante.

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 54 % en 2023, les perspectives de Forsee Power sont au beau fixe dans un contexte de forte croissance du marché de l’électromobilité. L’usine de Poitiers qui produisait 1 gigawattheure en 2022, en a produit deux cette année, et prévoit d’en atteindre quatre en 2028. Les packs de batteries produits par l’équipementier poitevin sont destinés aux constructeurs de bus, tramways, trains et camions. « Nous sommes sur des marchés spécifiques où la batterie fabriquée sur mesure a une très forte valeur ajoutée », note Christophe Gurtner, fondateur et dirigeant de Forsee Power. Une spécialisation pour le transport lourd qui permet de mieux répondre aux enjeux spécifiques d’un marché complexe, où les demandes des clients sont très différentes les unes des autres, selon qu’il s’agit d’électrifier un autobus, un tramway ou un train. Le groupe créé en 2011 s’est positionné sur la fourniture de batteries destinées à un usage intensif avec une longévité garantie. « On propose des solutions clé en main à nos clients, depuis la conception, la formation et la gestion de flotte », poursuit Christophe Gurtner.

Une offre complète allant jusqu’à des solutions de financement ou de location, proposées par sa filiale NeoT, dédiée aux produits financiers. Forsee fabrique ses packs de batteries à partir de cellules électrochimiques produites par des fournisseurs externes. A ceux qui pourraient s’en étonner, Christophe Gurtner explique qu’il s’agit d’un autre métier. Cinq ...