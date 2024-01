Le retour des trains de nuit Paris – Aurillac et Paris – Berlin

La restauration progressive d’un réseau de trains de nuit se poursuit sur le réseau ferré français et européen, avec le retour des liaisons Paris – Aurillac et Paris – Berlin. Par ailleurs, les travaux nocturnes entraînent une modification des parcours entre Paris et le sud de la France.

Deux relances coup sur coup ! Un train est parti de la gare de l’Est pour Aurillac, la nuit du 10 décembre, et le lendemain un autre est parti de Berlin pour rejoindre Paris, le matin du 12 décembre. Dans les deux cas, la relance de ces trains de nuit est symbolique, vu qu’il s’agit d’ajouter de nouvelles tranches à des trains déjà en service, et ce, un nombre de jours limité par semaine. Le progrès n’en est pas moins réel. Déjà, le spectre du Covid-19 ne plane plus avec la même intensité que fin 2021 et les restrictions ne sont plus qu’un souvenir. Ensuite, ces deux nouvelles relations confirment la relance des trains de nuit amorcée au début de la décennie. Enfin, ces offres devraient passer à un rythme quotidien à partir de 2025 pour Paris – Aurillac, voire en octobre 2024 pour Paris – Berlin.