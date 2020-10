Les Grands Prix de la Région Capitale 2020

L’année particulière que nous sommes en train de vivre, et les interrogations autour du financement des transports publics, n’ont pas empêché les autorités organisatrices des mobilités et les entreprises d’assumer leurs missions. Bien au contraire, il leur a fallu multiplier les initiatives pour continuer à faire rouler trains, métros, bus et trams et rassurer les voyageurs pour qu’ils remontent à bord, particulièrement en Ile-de-France.

Citons la modernisation des moyens de paiement sans contact, les nouveaux procédés de nettoyage par nébulisation, la multiplication des pistes cyclables et autres modes alternatifs qui permettent le compléter l’offre de transports en commun. Toutes ces initiatives, et bien d’autres, ont été retenues dans la présélection examinée par notre jury. Les huit prix décernés le 8 octobre contribuent chacun à leur façon, du plus simple

au plus ambitieux, à améliorer les transports franciliens.

Cette huitième édition des Grands Prix de la Région Capitale s’inscrit dans un calendrier riche en événements à venir : prolongement d’Eole, Grand Paris Express, RER nouvelle génération, poursuite de l’automatisation du métro, nouveau système d’exploitation Nexto… Avec en toile de fond l’urgence environnementale, la crise économique rend plus urgent que jamais la mobilisation générale !

Notre jury

<...