Les incontournables du salon AutoCar Expo
AutoCar Expo se tient cette année à Lyon du 1er au 4 décembre. Le salon, qui a lieu tous les deux ans dans une ville de France, réunit les constructeurs, carrossiers, motoristes, équipementiers et prestataires de services. Cinq d’entre eux y feront plus particulièrement le buz
Le dossier complet est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.
*Formule numérique sans engagement à partir de 15,25€ par mois.