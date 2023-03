L’industrie ferroviaire s’est exposée à Lille

Plus qu’un simple salon, le Sifer qui se tient à Lille, est la seule manifestation B2B (Business to Business) du ferroviaire international organisée en France. Inventaire.

Organisé tous les deux ans, le Sifer (Salon International de l’Industrie Ferroviaire) fait son retour ce printemps. Après une précédente édition en octobre 2021, le millésime 2023 se tient du 28 au 30 mars au Grand Palais de Lille, un vaste site d’exposition à deux pas de la gare.

L’occasion de multiplier les rencontres directes entre fabricants et fournisseurs, une formule qui en fait un rendez-vous apprécié par tout le secteur ferroviaire, toutes catégories confondues.

Pour cette 12e édition, près de 300 exposants sont attendus, représentant les différentes activités du secteur : matériel roulant fret et voyageurs, voie et infrastructure, billettique, recherche et innovation, signalisation ou encore maintenance et équipements. Tous les acteurs, quelle que soit leur importance, se doivent d’être présents.

On n’y vient pas que pour faire des affaires ou signer des contrats. Le salon permet de découvrir les dernières innovations. C’est également une fenêtre appréciable sur l’international avec cette année, le retour de pays comme la Chine ou le Japon.

Le SIFER se veut avant tout un événement complet avec l’organisation de conférences, d’ateliers, de séminaires techniques… autant d’occasions de débattre et de s’informer sur les futures tendances politiques et technologiques. Dans un contexte de réchauffement climatique ...