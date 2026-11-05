La part des plus de 65 ans va fortement croître dans les prochaines années, suscitant des besoins nouveaux, notamment en matière d’aménagement de l’espace public et de déplacements. Collectivités, opérateurs et associations commencent à agir pour mieux prendre en compte le vieillissement de la population.

« Le premier choc démographique s’annonce pour demain : il arrivera en 2030-2032 », rappelle Romain Ganneau, directeur général de Silver Valley, un réseau d’acteurs de la filière Silver Économie qui cherche à favoriser le développement de nouvelles solutions au profit des seniors. La pyramide des âges dans notre pays est en effet en train de connaître un vrai renversement. Déjà, entre 2010 et 2021, la part des plus de 60 ans a davantage augmenté (3,1 millions) que l’ensemble de la population (2,7 millions). Le nombre des plus de 75 ans à 84 ans devrait encore croître de 50 % sur la période 2020-2030, passant de 4 à 6 millions de personnes. Dix ans plus tard, en 2040, la France devrait compter 51 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 individus âgés de 20 à 64 ans (contre 37 en 2021), selon des prévisions de l’INSEE. D’où des conséquences majeures pour le fonctionnement de la société.

La progression constante du nombre des seniors (et notamment de personnes très âgées) amplifiera en effet les besoins en services médicaux et sociaux, en infrastructures adaptées et en nouvelles solutions de mobilité. « On ne vit bien chez soi que si on est capable d’en sortir », rappelle Romain Ganneau. Les transports publics ont donc un rôle essentiel à jouer et peuvent devenir un levier pour éviter l’assignation à résidence.

De plus, près de 75 % des seniors vient en zone rurale et péri-urbaine, ajoute David O’Neill, directeur Marketing et prospective chez Keolis. Or, c’est là où les transports publics sont le moins performant ou le plus difficile à déployer. C’est aussi une population qui prend presque deux fois moins les transports publics, selon des chiffres rappelés par Keolis.

« La transition démographique est extrêmement déséquilibrée sur le territoire. En Île-de-France, sur certains territoires, la population est jeune, sur d’autres les moins de 18 ans déclinent et on ferme des établissements scolaires. Enfin, il y a des territoires où