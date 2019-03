La montée en puissance de SNCF Réseau

SNCF qui doit devenir un groupe plus unifié est en train de mettre en place son futur schéma de fonctionnement dans lequel les trois Epic devraient laisser la place à sept sociétés anonymes. Avec SNCF Réseau comme pivot du système.

Qui gouvernera le groupe SNCF à partir du 1er janvier 2020 ? Et comment ? Y aura-t-il un conseil d’administration avec un président non exécutif comme aujourd’hui ou un PDG tout puissant, ou encore un conseil de surveillance avec un directoire ? Toutes ces questions ont fait l’objet d’intenses discussions entre la direction du groupe ferroviaire et le gouvernement qui doit prochainement publier une ordonnance sur le sujet.

Le schéma de fonctionnement de la SNCF, qui doit devenir un groupe plus unifié, est aussi en train d’être mis en place. On sait que les trois



Epic d’aujourd’hui devraient laisser la place à sept sociétés anonymes, presque toutes détenues à 100 % par l’Etat : la holding SNCF, Réseau, Gares & Connexions (qui sera filiale de Réseau), Fret, Geodis, Mobilités Voyageurs et Keolis (filiale de Mobilités).

Dans ce dispositif, SNCF Réseau sera le futur pivot du système comme l’ont plusieurs fois répété Guillaume Pepy, le PDG de SNCF Mobilités, et Patrick Jeantet, le PDG de SNCF Réseau. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? D’un côté, SNCF Mobilités doit devenir une société agile, abaissant au maximum ses ...