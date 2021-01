Nouvelle Rubrique.Financements publics, mode d’emploi

La Commission européenne, qui est en train de clôturer les programmes européens mis en œuvre entre 2014 et 2020, prépare la nouvelle programmation pour la période 2021-2027. A la clé des financements (1 074 milliards d’euros pour les programmes et 750 milliards d’euros au titre de la relance) pour soutenir des projets d’infrastructures, de développement territorial, d’innovation ou de recherche dans tous les domaines économiques et sociaux. Le transport et la mobilité y sont centraux, notamment dans le cadre de la transition verte, grande priorité des fonds. Pour comprendre le fonctionnement des process communautaires, nous avons noué un partenariat avec le cabinet spécialisé en financements européens, Welcomeurope. Et passé en revue les différents fonds pouvant bénéficier à des projets de transport ou de mobilité (Feder régional, Interreg, Horizon Europe, MIE-T (CEF-T), France Relance). Ce premier rendez-vous avec Welcomeurope va se poursuivre tout au long de l’année. Chaque mois, vous trouverez cette rubrique « Financements publics, mode d’emploi » pour vous aider à comprendre le fonctionnement des financements communautaires et les grands enjeux.