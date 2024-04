Où en est l’ERTMS en France ?

Depuis une vingtaine d’années, le système européen de gestion de la circulation des trains ERTMS (European Rail Traffic Management System) est déployé à plus ou moins grande vitesse sur les réseaux ferrés européens. Parmi ces derniers, le réseau français ne semblait pas des plus motivés. Mais désormais, les travaux sont en cours pour doter de l’ERTMS deux axes historiques, et non des moindres : la LGV entre Paris et Lyon et la ligne classique de Marseille à Vintimille. Objectif : améliorer les performances en matière de capacité et de régularité. La compatibilité entre réseaux européens, qui était visée il y a deux décennies, n’est pas perdue de vue !

Dossier réalisé par Patrick Laval

La modernisation du réseau, une des priorités de Matthieu Chabanel, passe notamment par le déploiement du système européen de signalisation ERTMS, qui équipe déjà les extensions de lignes à grande vitesse et est en cours pour la LGV Paris-Lyon et pour la liaison Marseille-Vintimille. Un programme plus ambitieux devrait être défini… si les financements suivent. Il y a pourtant un petit quart de siècle que le déploiement de ce système européen de gestion de la circulation ferroviaire ERTMS (European Rail Traffic Management System) est annoncé comme une solution pour remplacer tous les différents standards assurant la sécurité de la marche des trains sur le continent. Même si son déploiement est rarement exempt de problèmes, parfois inédits, l’ERTMS pré...