Retour sur les RNTP. Un salon sous le signe de la reprise

Réunis à Toulouse pour les Rencontres nationales du transport public (RNTP) du 28 au 30 septembre, les professionnels et les élus ont beaucoup parlé finances. Durement touchés par la crise sanitaire, ils multiplient les initiatives mais demandent aussi l’aide de l’Etat.

Que retiendra-t-on des RNTP 2021 ? D’abord la satisfaction des professionnels de se retrouver et d’échanger, même si ce salon était plus clairsemé que d’habitude avec des exposants en moins grand nombre, ou sur des stands plus petits. Mais ses organisateurs affirment que la fréquentation a été en hausse de 13 % par rapport à la précédente édition avec 8 000 participants.

En revanche, le choix du lieu, le tout nouveau salon des expositions de Toulouse, le Meet, n’était vraiment pas adapté aux propos : loin du centre de la ville, mal desservi au bout d’un trajet interminable et, une fois arrivé, un long parvis tout en béton à parcourir, ouvert à tous vents, longeant un parking en hauteur… Pour l’accessibilité on repassera ! Et pour la réalisation de l’ensemble, un grand pas en arrière vers les années 70, comme si le développement durable dont on a tant parlé au cours de ses journées n’avait pas de sens.

Malgré tout, les échanges ont été riches et les annonces nombreuses. Nous en avions déjà présenté un certain nombre dans notre numéro de septembre. Pour compléter, rappelons aussi que ce salon a été l’occasion pour les collectivités de présenter la note de la pandémie à l’Etat mais sans succès pour le moment. Hors Ile-de-France, ...