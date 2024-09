Spécial innotrans – Sous le signe de l’IA et de la décarbonation

Comme tous les deux ans, Innotrans se tient à Berlin du 24 au 27 septembre 2024. Le plus grand salon ferroviaire du monde permet de découvrir les dernières innovations et les productions phares des entreprises de transport venues d’une cinquantaine de pays

Pour sa quatorze édition, Innotrans voit, comme d’habitude, grand : divisé en cinq catégories (Technologie ferroviaire, Infrastructure ferroviaire, Transports publics, Equipements et Constructions de tunnel), le plus important salon ferroviaire du monde s’étend sur près de 2 00 000 m2 dont 98 000 m2 sous les 42 halls du site. Ses promoteurs espèrent dépasser la fréquentation atteinte en 2022 quand 137 000 visiteurs avaient arpenté les allées du parc des expositions de Berlin, une situation privilégiée où les vastes emprises permettent de recevoir de très nombreux exposants : lors de la dernière édition près de 3000 exposants étaient alors présents, issus de plus de 50 pays. A l’extérieur, le salon dispose de 3,5 km de voies ferrées destinées à recevoir tous les types de matériels ferroviaires, du wagon citerne jusqu’aux trains à grande vitesse. En complément, le Bus Display permet aux constructeurs de présenter leurs nouveautés, en statique ou sur un parcours de démonstration directement connecté.

Placé sous le signe de l’intelligence artificielle et de la décarbonation, ce cru 2024 permettra également de faire le point sur l’avancée de la Chine sur le marché européen. On suivra notamment CRRC qui gagne du terrain sur les appels d’offres en Europe de l’Est. En mai au salon Rail Solutions à Kuala Lumpur, le groupe chinois a présenté son automotrice intelligente tandis que son département R&D s’est rapproché d’experts étrangers pour échanger sur l’innovation ...