Face à l’explosion du e-commerce, les métropoles doivent concilier apaisement de l’espace public et approvisionnement du fret. Entre crispations sur le foncier et incertitudes réglementaires, le dernier kilomètre révèle les faiblesses des politiques locales. Un thème fort pour le Salon des maires qui se tient du 24 au 26 novembre Porte de Versailles à Paris.

Les véhicules sont de moins en moins les bienvenus en ville. Sous l’effet des ZFE, des zones à circulation apaisée, des zones piétonnes et des pistes cyclables, l’espace public se rééquilibre très progressivement en faveur d’autres modes. À Nantes, l’ensemble de la ville est passée en zone 30 en 2021, hors certains axes structurants, tandis que les transports en commun sont devenus gratuits le week-end ; la métropole a parallèlement renforcé les règles d’accès au centre-ville et les conditions de livraison.

À Paris, le projet de zone apaisée du centre, en vigueur depuis novembre 2024, limite le trafic de transit tout en maintenant les déplacements des riverains, commerçants, artisans et livreurs. Et les pistes cyclables ont pris de l’ampleur. Navettes gratuites à La Rochelle ou Caen, parkings-relais gratuits à, covoiturage à Strasbourg, pour n’en citer que quelques exemples, de nombreuses collectivités prennent le chemin de l’intermodalité pour lutter contre la congestion routière et