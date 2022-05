Début des marches à blanc pour le T13 francilien

C’est aujourd’hui, 2 mai, que débute la marche à blanc sur la nouvelle ligne du tram T13 francilien, entre Saint-Cyr-L’École et Saint-Germain-en-Laye, à l’ouest de Paris. Sur cet itinéraire de 18,8 km, qui enchaîne un parcours sur la plate-forme de la Grande ceinture ouest et une traversée de Saint-Germain-en-Laye, tous les tests des essais dynamiques ont été validés depuis décembre dernier. « Les essais dynamiques ont permis de s’assurer que les feux routiers passent au rouge au passage du tram, de vérifier que la puissance électrique est suffisante pour alimenter plusieurs rames en circulation simultanée ou encore d’orienter la rame vers le bon itinéraire grâce à la signalisation située près des aiguillages », précise Île-de-France Mobilités (IDFM), maître d’ouvrage et pilote des essais avec la SNCF. Au cours de ces essais dynamiques, les habitants ont pu se familiariser à l’arrivée d’une nouvelle ligne au coeur de Saint-Germain-en-Laye, en particulier pour les aspects liés à la sécurité.

